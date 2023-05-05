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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسئول بـ حماة الوطن ببني سويف : اهتمام الدولة بالشباب ليس مجرد شعارات سياسية

شباب حماة الوطن ببني
شباب حماة الوطن ببني سويف

عقد حزب حماة الوطن ببني سويف تحت رئاسة المستشار حسن جعفر أمين حزب حماة الوطن ببني سويف وإشراف الدكتور محمد سعد أمين التنظيم  بالمحافظة  ، عقدت  أمانة الشباب بالحزب بقيادة الدكتور أحمد خليفة   أمين الشباب بالمحافظة اجتماعاً تنظيمياً بحضور هيئة مكتب أمانة الشباب بالمحافظة لعرض خطة العمل خلال الفترة المقبلة .

 

وعرض الدكتور احمد خليفة  أمين الشباب، أنشطة أمانة الشباب الفترة السابقة من مشاركات رياضية واجتماعية وسياسية ، بالتعاون مع الأمانات المعنية  بالحزب

كما تم مناقشة خطة عمل الأمانة في الفترة القادمة والدور المهم الذي يقع على عاتقها لإبراز دور الحزب في التفاعل مع الشباب والمشاركة الإيجابية والفعالة للشباب تنفيذا لسياسة الحزب في الدفع بهم  خلال المرحلة المقبلة اتساقا مع سياسة الدولة في تأهيل الكوادر الشبابية ، و إيمانا منها بأنهم سواعد البناء للمستقبل.

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أوضح الدكتور احمد خليفة  أمين الشباب دور الأمانة في تعزيز الانتماء لدي الشباب  وتشجيعهم للمشاركة في الحياة السياسية وتعريفهم بمبادئ وأهداف الحزب.

وأشاد بحماس الشباب وحبهم للعمل من خلال أمانة الشباب مؤكداً أننا نمتلك كل الإمكانيات المؤهلة لنجاح الأمانة،  وتم التجهيز لعدة مبادرات سيتم إطلاقها قريباً، مؤكدا  أن الحزب يهتم بالشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية، خاصة وأن 60% من تعداد مصر من الشباب، والدليل على هذا الاهتمام هو إختيار القيادة السياسية لعدد غير قليل من المحافظين  ونوابهم  من الشباب.

وأشار  الي  أن الدولة متمثلة في القيادة السياسية، تولي اهتماما  بالشباب والحوار معهم ووعيهم بقضايا الوطن وتحديات المرحلة الراهنة، للمساهمة في بناء الدولة الوطنية، مؤكدا على الدور المهم والحيوي للشباب في استكمال عملية البناء والتنمية.

واختتم انه  لم تعد فكرة اهتمام الدولة بالشباب وتمكينهم مجرد شعارات سياسية ترددها وتروج لها وسائل الإعلام، بل أصبح واقعًا ملموسًا بمشاركة من الشباب فى صناعة وصياغة القرار فى الدولة، والدفع بهم إلى تولى المناصب القيادية داخل الجهاز الإدارى .

شباب حماة الوطن ببني سويف
شباب حماة الوطن ببني سويف
شباب حماة الوطن ببني سويف
شباب حماة الوطن ببني سويف
شباب حماة الوطن ببني سويف
شباب حماة الوطن ببني سويف
شباب حماة الوطن ببني سويف
شباب حماة الوطن ببني سويف
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