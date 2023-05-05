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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات خدمية وندوات توعوية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

ندوة بحزب مستقبل
ندوة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية برعاية  النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع السكندري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.


 قامت أمانة برج العرب، بتنظيم يوم رياضي للأطفال وذلك في ضوء اهتمام الحزب بالأطفال والإيمان بأن الرياضة تحسن الصحة العقلية للأطفال.

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علاوة على ذلك، نظمت أمانة العامرية أول، المراجعات المجانية للشهادة الإعدادية، في مادة الحاسب الآلي، كما نظمت أمانة العامرية أول ندوة بعنوان "الحد من الازدحام بنطاق مستشفى العامرية العام والحفاظ على المظهر الجمالي"، بالإضافة إلى استمرار دوري الوحدة الحزبية بقرية الهويس للأشبال لليوم الثالث، كما نظمت أمانة العامرية ثانِ فاعلية لتسجيل مستحقي تكافل وكرامة، ومتابعة رفع كميات كبيرة من المخلفات.


وقد نظمت أمانة محرم بك ندوة تحت عنوان "الزلازل وكيف التصرف في حالة حدوث الزلازل"، وقامت أمانة قسم رمل ثاني بمتابعة عملية تطوير شارع أحمد أبو سليمان أثناء التجهيز لعملية الرصف.

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