مجرد مصالح | مهيب عبد الهادي ينتقد اتحاد الكرة بسبب الزمالك

هاجم الإعلامي مهيب عبدالهادي، الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب أزمة انسحاب الزمالك من السوبر المصري .

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "اللي بيحصل في الرياضة مش بطولة من حد.. الموضوع كله مجرد مصالح شخصية لا أكثر ولا أقل".

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي