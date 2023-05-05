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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : تعرف على سبب غياب وائل جسار عن"روائع الموجي" .. وسر اعتذار شيريت للجمهور

أخبار الفن
أخبار الفن

 

بلاش "قارئة الفنجان" فى حفل الموجي.. ماجدة خير الله لـ صابر الرباعي : دي ليفل الوحش

هاجمت الناقدة ماجدة خير الله عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك " أداء الفنان صابر الرباعي لاغنية قارئة الفنجان ، ضمن حفل روائع الموجي. 

وعلقت ماجدة خير الله قائلة : يااستاذ صابر !! ايه اللي وداك ناحيه اغنيه قارئة الفنجان؟؟ دي ليفل الوحش، معلش بلاش تحرج نفسك اكتر من كده، سيب نمرة تليفونك وحانبقي نبعتلك.

أكثر احتشاماً .. مي فاروق تجري تعديلاً على فستانها فى حفل روائع محمد الموجي

تألقت الفنانة مي فاروق بحفل روائع محمد الموجي ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية بالمملكة العربية السعودية ، بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب . 

وظهرت الفنانة مي فاروق بفستان من اللون الأسود، الل انها أجرت عليه بعض التعديلات، ليكون أكثر احتشاماً .

حدث قبل الحفل مباشرة .. تعرف على سبب غياب وائل جسار عن"روائع الموجي"

كشف المستشار تركي آل شيخ رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن سر غياب الفنان وائل جسار عن حفل روائع الموجي ، بعدما ظهر تم الإعلان عن مشاركته فى الاحتفالية ، وحضوره البروفات . 

وقال المستشار تركي ال شيخ عبر صفحته الرسمية على موقع توتير : خالص تمنياتي للفنان وائل جسار بالسلامة إثر الوعكة الصحية التى حصلت له قبل الحفل مباشراً ان شاء نتطمن عليه .

فى ذكرى ميلادها .. هكذا دعمت فاتن حمامة فردوس محمد فى فترة مرضها

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فردوس محمد، التى ولدت في 5 مايو عام 1906، ورحلت عن عالمنا في مثل عام 1961، عن عمر يناهز الـ 55 عاما.

شاهد.. حسام حبيب يرقص أثناء غناء زوجته "للصبر حدود" من الكواليس

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، فيديو لحسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء رقصه لتشجيع زوجته خلال أدائها أغنية ضمن حفل روائع محمد الموجي . 

 

وظهر حسام حسام أثناء وقوفه فى الكواليس ، ليرقص ويصفق اثناء غناء زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية “ للصبر حدود ” .

سلوى عثمان: مقدرش أقول لـ محمد سامي "لأ"

أكدت الفنانة سلوى عثمان إنها سعيدة بردود الأفعال التى وصلتها عن دورها فى مسلسل “ جعفر العمدة ” رغم ظهورها كضيف شرف . 

وتابعت سلوى عثمان فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : ظهرت كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة ، ولكن الدور كان مؤثر فى الأحداث ، وقد حمل مفاجأة أدت إلى كشف اللغز ، لذا فالدور على الرغم من أنه لا يظهر فى عدد حلقات كثيرة إلا أنه مفصلي في أحداث العمل .

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