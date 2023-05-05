مطاحن القاهرة تمنح درع التميز الإنتاجي لنائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال الجيزة

بمناسبة أعياد العمال..

منح اللواء أحمد صقر رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة؛ محافظ الغربية الأسبق؛ مختار ابو الفتوح نائب رئيس االاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة وتجميل الجيزة المحافظة؛ درع التميز الانتاجى بمناسبة أعياد العمال والتى تاتى فى شهر مايو من كل سنة.

جاء ذلك خلال الاحتفالبة الكبرى التى نظمتها اللجنة النقابية بشركة مطاحن جنوب القاهرة بمناسبة اعياد العمال فى حضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية للمنظمات العمالية؛ ومشاركة فاعلة من جانب العاملين بالشركة.

وقال رئيس مطاحن القاهرة : إن تكريم “ ابو الفتوح ” جاء تقديرا لدوره العمالى الداعم لمعايير الاستقرار داخل المواقع الانتاجية ومساهمته الفاعله فى ايجاد علاقات عمل متوازنة بين كافة اطراف الانتاج مما كان له اكبر الاثر فى اعلاء قيم العمل .