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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| اشترِ سكودا أوكتافيا الجديدة بخصم 70%.. 5 سيارات جديدة تبدأ من 740 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

بخصم 70%.. اشترِ سكودا أوكتافيا الجديدة| صور

تعتبر السيارة سكودا أوكتافيا A8 إحدى أشهر إصدارات العلامة التجارية في السوق المصري، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضاً يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج، بالإضافة للإعفاء الجمركي والضريبي وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

 

تيبو وكورولا.. 5 سيارات جديدة تبدأ من 740 ألف جنيه| صور

يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الجديدة في فئات الكروس أوفر والسيدان والتي تشهد منافسة قوية فيما بينها، وشهدت مؤخراً عدة تحديثات جديدة بأسعارها الرسمية.

 

اعرف جميع أسعار سيارات MG الجديدة في مصر .. صور

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة لجميع سيارات شركة MG الصينية المطروحة داخل السوق المصري، حيث ارتفعت اسعار النسخة ام جي 5 بقيمة تتراوح بين 25 ألف و 35 ألف جنيه، وشهدت النسخة MG6 زيادة قدرها 30 ألف جنيه شملت جميع الفئات.

 

فخامة ورفاهية .. سعر مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر .. صور

استطاعت شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارت الالمانية، أن تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح العديد من موديلات 2023، ومنها النسخة ذات الاداء والقدرات المميزة، E200 والتي تأتي بتصميم السيدان الفاخر.

 

بداية من 100 ألف جنيه .. 5 سيارات اقتصادية مستعملة| صور

يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وذلك لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

 

حدث أسعار فيات 500X موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

شهدت السيارة الرياضية فيات X500 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، زيادة سعرية جديدة مع بداية شهر مايو الجاري، بقيمة تتراوح بين 225 ألف جنيه و250 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري.

 

فيات 500X مرسيدس تيبو سكودا اوكتافيا

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