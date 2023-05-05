مؤسسة "هنجملها" تزرع 100 شجرة مثمرة بالتعاون الزراعي.. شاهد

قامت مؤسسة "حنجملها" للتنمية المستدامة، بتجميل معهد التعاون الزراعي بشبرا مصر بالأشجار المثمرة وتدعيما لمؤتمر المناخ cop 28 بالإمارات ، حيث قامت المؤسسة بإهداء المعهد بـ 100 شجرة مثمرة "مانجو" و"زيتون" و"برتقال".

وقال المهندس محمد قبطان منسق عام المبادرة : إن المبادرة تهدف إلي تجميل زراعة الأشجار المثمرة التي تشمل أشجار "زيتون وليمون ، وتين، ومانجو، وبرتقال" في المحافظات والقرى والجامعات والمعاهد المصرية والشوارع الرئيسية ، لتكون ذات عائد اقتصادي ولها القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وترشيد استخدام المياه وإحلال هذه الأشجار محل الأشجار الخشبية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وبدون عائد اقتصادي.

وأشار "قبطان" إلي أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء، والحفاظ على المناخ ودعما لمؤتمر المناخ بالإمارات cop 28 ، مشيدا بدعم وزير القوي العاملة السابق محمد سعفان، للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي لمشروع غرس الأشجار المثمرة ذو القيمة الاقتصادية، موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.

وأوضح قبطان أن زراعة الأشجار المثمرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمبادرة بزراعة مليون شجرة للحد الاحتباس الحراري .

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