الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في غلاف غزة

رفع الجيش الإسرائيلي، رفع حالة التأهب في غلاف غزة خشية الرد من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية على أحداث نابلس .

وأكد موقع "حدشوت حموت" العبري: "رفع حالة التأهب في منطقة غلاف غزة خشية رد انتقامي من غزة على أحداث نابلس". في حين نشر "مفزاكي راعم": تخوفات حقيقية من تجدد التصعيد في الجنوب بعد عملية نابلس".



وكانت الإذاعة العبرية "103"، نشرت أن آيزنكوت انتقد رد الحكومة الإسرائيلي التي يرأسها بنيامين نتنياهو ، على صواريخ غزة، ووصفه بالضعيف.

وقال آيزنكوت في حينه: "لا أتذكر أننا كنا في مثل هذا الوضع من ضعف الردع، أعتقد أن هذه هي المرة الأولى (..) نحن في أخطر واقع أمني في العقود الماضية، ربما منذ نهاية حرب يوم الغفران".

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الخميس 04 مايو 2023، وذلك خلال محاصرة أحد المنازل في البلدة القديمة بمدينة نابلس ، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً مشتركًا.