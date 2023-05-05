الذهب يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية | تفاصيل

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه صوب تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في قرابة شهرين، إذ عززت آمال وقف رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة ومخاوف القطاع المصرفي شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد من أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 2048.81 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه صعد بنحو ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2057.10 دولار للأوقية.

وتعزز الضبابية الاقتصادية وأسعار الفائدة الأقل الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.

ويتجه مؤشر الدولار نحو تكبد خسارة أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون إعلان بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 26 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1042.15 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1456.73 دولار للأوقية.