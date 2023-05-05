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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إجازة الجمعة.. سيولة مرورية بشوارع العاصمة والجيزة

صدى البلد

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية في شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، ولم يتم رصد أي كثافات مرورية.

 

شهد كوبري 6 أكتوبر الذي يربط القاهرة بالجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، حالة من السيولة المرورية، ونفس الأمر بشارع جسر السويس بالاتجاهين العباسية ورمسيس، والاتجاه الآخر مصر الجديدة والمطرية وعين شمس.

 

وشهد طريق صلاح سالم انسيابية مرورية في الاتجاهين، ولم يجري رصد كثافات مرورية في محور 26 يوليو بالاتجاهين، الأمر نفسه في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية في مختلف الاتجاهات.

 

وشهدت مختلف الميادين المهمة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة انتظام الحركة المرورية صباح اليوم، مثل ميدان التحرير، العباسية وروكسي، إضافة إلى مناطق الزمالك، ووسط البلد، مع محور صفط اللبن في الاتجاهين، كما شهد الطريق الدائري حالة من الانسيابية المرورية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لمختلف الموظفين في غالبية القطاعات الحكومية والخاصة.

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