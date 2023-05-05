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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجندة سعودية تروي كواليس صورة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

صدى البلد

كشفت المجندة السعودية، أمل العوفي، عن أسرار الصورة الشهيرة التي ظهرت خلالها وهي تحتضن طفلة لإحدى القادمات من السودان ممن تم إجلاؤهم على ظهر إحدى السفن التابعة للمملكة إلى ميناء جدة.

ولم تكن المجندة التي تحمل رتبة وكيل رقيب بحري تعتقد أن تحظى الصورة بكل هذا الاهتمام، وقالت: "ما قمت به هو واجبنا، وتكفينا كلنا نظرة الإحساس بالأمان والطمأنينة منهم".

وبحسب وسائل إعلام، قالت في مقطع فيديو نشره حساب "التواصل الحكومي السعودي" بموقع تويتر، "الطفلة التي كنت أحملها كانت تبلغ من العمر تقريبا 8 أشهر، واسمها علية، وكانت نائمة من الإرهاق بينما كان التعب واضحا جدا على والدتها".

وتابعت: "الشيء المفرح هو أن الخطوات الأولى للطفلة علية كانت على متن السفينة وقد كسبت محبة الجميع، وهذا كان مبعث فرح وسعادة كبيرة لوالدتها".

وكشفت أنها كتبت رسالة للطفلة حيث تأمل أن تقرأها حينما تكبر، وقالت فيها "صغيرتي علية، لا تخافي وصلت بر الأمان، دعائي لك بأن تنعمي بحياة سعيدة في ظل والديك".

ومنذ بدء عمليات الإجلاء من السودان، أجلت السعودية نحو 7839 شخصا بينهم 247 سعوديا، ونحو 7592 ينتمون لـ 110 جنسيات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الخميس.

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