عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جسم غير عادي.. تفاصيل انفصال جزء من القمر واقترابه من الأرض

جزء انفصل عن القمر
جزء انفصل عن القمر

رصد العلماء كويكب غريب يدور حول كوكب الأرض، وبعد تحليله ودراسته اتضح أنه يحمل خصائص مشابهة للقمر، ويرجح العلماء أن هذا الكويكب جزءا انفصل عن القمر.

txt

دعاء الخسوف.. ردده اليوم كثيرا أثناء مرور القمر عبر مركز ظل الأرض

txt

خسوف القمر اليوم.. فائدته وكيفية أداء صلاته

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، تم اكتشاف هذا الكويكب وأطلقوا عليه اسم “Kamo'oalewa” في عام 2016 بواسطة مشروع Pan-STARRS في مرصد “هاياكالا” وتم وصفه أنه جسم غير عادي لأن مداره يتغير بمرور الوقت.

ومع ذلك فإنه يظل دائمًا بالقرب من الأرض، وبالإضافة إلى ذلك، يتميز سطح الكويكب بأنه رائع ويعكس الضوء بنفس الطريقة التي يعكسها القمر، وذلك بفضل وجود السيليكات، وهذا يشكل دليلاً مثيرًا للاهتمام على أصل باعتباره جزءا من القمر.

وعلى الرغم من أنه ليس شبه القمر الوحيد في مجموعة Apollo، إلا أنه الأصغر والأقرب والأكثر استقرارًا، مما يجعله موضع اهتمام العلماء.

هل يمكن أن يكون قطعة من القمر؟

وتفحص الدراسة الجديدة مدار الجسم لفهم ما إذا كان يمكن أن يكون جزءا انقسم من القمر، حيث ترتكز على دراسة المسارات المدارية لكويكب القريب من الأرض .

ويقود الدراسة خوسيه دانيال كاسترو سيسنيروس من قسم الفيزياء بجامعة أريزونا، وأوضح أنه عادة لا يتم تتبع الأجسام الصغيرة في النظام الشمسي مدارات مركزية الشمس. 

لكن اهتموا بدراسة هذا الجسم بالتحديد نظرا لاهميته وخصائصه المميزة، خاصة أنه يشترك في مدار كوكب ضخم، والتي تسمى بالأجسام المدارية المشتركة.

انشق القمر انفصال جزء من القمر النظام الشمسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

ترشيحاتنا

تأجيل زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد.. لهذا السبب

الهند تعلن عن مقتل جنديين وإصابة 4 في اشتباكات مع مسلحي كاشمير

محاطا بالجثث.. شاهد| رئيس فاجنر ينهال بالشتائم على وزير الدفاع الروسي

السودان... تصاعد أعمدة الدخان بكثافة بعد دوي انفجارات في الخرطوم بحري

بسبب درجات الحرارة.. إقبال على شواطئ الغردقة

مسئول أممي: متأثر جدًا بالخدمات المقدمة من السلطات المصرية وما توفره للنازحين السودانيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايح عشان البوفيه| 4 أبراج تركز على الطعام في حفلات الزفاف

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ