جسم غير عادي.. تفاصيل انفصال جزء من القمر واقترابه من الأرض

رصد العلماء كويكب غريب يدور حول كوكب الأرض، وبعد تحليله ودراسته اتضح أنه يحمل خصائص مشابهة للقمر، ويرجح العلماء أن هذا الكويكب جزءا انفصل عن القمر.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، تم اكتشاف هذا الكويكب وأطلقوا عليه اسم “Kamo'oalewa” في عام 2016 بواسطة مشروع Pan-STARRS في مرصد “هاياكالا” وتم وصفه أنه جسم غير عادي لأن مداره يتغير بمرور الوقت.

ومع ذلك فإنه يظل دائمًا بالقرب من الأرض، وبالإضافة إلى ذلك، يتميز سطح الكويكب بأنه رائع ويعكس الضوء بنفس الطريقة التي يعكسها القمر، وذلك بفضل وجود السيليكات، وهذا يشكل دليلاً مثيرًا للاهتمام على أصل باعتباره جزءا من القمر.

وعلى الرغم من أنه ليس شبه القمر الوحيد في مجموعة Apollo، إلا أنه الأصغر والأقرب والأكثر استقرارًا، مما يجعله موضع اهتمام العلماء.

هل يمكن أن يكون قطعة من القمر؟

وتفحص الدراسة الجديدة مدار الجسم لفهم ما إذا كان يمكن أن يكون جزءا انقسم من القمر، حيث ترتكز على دراسة المسارات المدارية لكويكب القريب من الأرض .

ويقود الدراسة خوسيه دانيال كاسترو سيسنيروس من قسم الفيزياء بجامعة أريزونا، وأوضح أنه عادة لا يتم تتبع الأجسام الصغيرة في النظام الشمسي مدارات مركزية الشمس.

لكن اهتموا بدراسة هذا الجسم بالتحديد نظرا لاهميته وخصائصه المميزة، خاصة أنه يشترك في مدار كوكب ضخم، والتي تسمى بالأجسام المدارية المشتركة.