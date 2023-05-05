غضب بالسعودية بعد اعتداء معلم على طالب ابتدائي والسلطات تتدخل

فتحت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية، تحقيقاً موسعاً في حادثة ضرب معلم لطالب بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة سيهات.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، قال متحدث تعليم الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص إن الإدارة ممثلة بلجنة متخصصة باشرت التحقيق في الواقعة لمعرفة تفاصيلها، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي في مثل هذه الحالات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة ضرب معلم لطالبه بشكل مبرح، وظهر آثار الضرب على جسم الطالب، فيما ذكر أحد زملاء الطالب أن المعلم غضب من حديث الطالب مع زميله أثناء الحصة، فبادر بمعاقبته بالضرب والركل.

وذكرت المصادر، أن الطالب يدرس في الصف الرابع، وتعرض إلى إصابة وسحجات في الظهر، ولم يخبر والدته بما حدث، ولكنها علمت بعد انتشار القصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن سيل رسائل الاطمئنان التي وصلتها للاطمئنان على ابنها.