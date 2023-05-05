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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ 2645 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يحرص الكثير من المواطنين على الإلمام ومعرفة أسعار الذهب خاصة في ظل اضطراب الأسعار علي مستوى العالم ورغبة من البعض فى الإستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة.

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1600 جنيه خلال عام| شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن تحرك الأسعار

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840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

وتشهد أسعار الذهب حالة من الاضطراب على مدار الأيام الماضية بعد ان عاود المعدن الأصفر الإرتفاع التدريجي خلال تعاملات أمس وحتى اليوم.

أهمية أسعار الذهب

وتعد  أسعار الذهب ذات أهمية خاصة عند المقبلين على الزواج حيث يتابع هؤلاء المعدن الأصفر من أجل شراء الشبكة بسعر مناسب .

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وسجلت متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :- 
عيار 24 بيع 3,000 شراء 3,023
عيار 22 بيع 2,750 شراء 2,771
عيار 21 بيع 2,625 شراء 2,645
عيار 18 بيع 2,250 شراء 2,267
عيار 14 بيع 1,750 شراء 1,763
عيار 12 بيع 1,500 شراء 1,511
الاونصة بيع 93,300 شراء 94,011
الجنيه الذهب بيع 21,000 شراء 21,160
الكيلو بيع 3,000,000 شراء 3,022,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي حالة اضطراب كبيرة تشهدها أسعار الذهب خاصة بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فوق عتبة 5٪ إلى نطاق 5.25% الأربعاء، ليصل سعر المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى جديد.
وشهد الذهب التداول قرب أعلى مستوياته بعد أن تراجع بنسبة طفيفة، عن أعلى قمة تاريخية سجلها عقب صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.


وسجل الذهب فى وقت سابق أعلي قمة تاريخية عند 2081 دولار، فيما تسبب رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلي  دفع سعر الذهب نحو منطقة 2050 دولارًا، حيث لا يزال يتمسك سعر الذهب عالمياً ببعض مكاسبه، وإن كان تراجع سريعًا لمستويات 2050 دولارًا.

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أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5-5-2023

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 5 - 5 - 2023

وأدت الاضطرابات القطاع المصرفي الأمريكي  إلى استمرار ارتفاع اسعار الذهب حيث ادي الاضطراب إلى تدفقات نحو الملاذ الآمن، ليتجه المعدن الأصفر بذلك للصعود نحو القمة.

اسعار الذهب أسعار الذهب عالميا اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24

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