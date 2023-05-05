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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان... تصاعد أعمدة الدخان بكثافة بعد دوي انفجارات في الخرطوم بحري

السودان... تصاعد
السودان... تصاعد أعمدة الدخان بكثافة بعد دوي انفجارات في مدن

تصاعدت أعمدة الدخان بكثافة، في مدينة الخرطوم بحري السودانية بعد دوي انفجارات، صباح اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان، قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الجمعة، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة استجابة لوساطة أمريكية سعودية.
ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

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