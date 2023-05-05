نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تركز على البوفيه بحفلات الزفاف وسعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة له برفقة ابنه خلال تواجدهما في أمريكا.

البوفيه هو أول ما يتبادر إلى ذهن بعض الأبراج عندما يرى الضيوف بطاقة دعوة الزفاف، في الواقع ، غالبًا ما يتنبأ مظهر الدعوة بمستوى بوفيه الزفاف لذلك ، عند الحديث عن الطعام ، تحضر بعض الأبراج بشكل أساسي حفلات الزفاف.

زعمت دراسة جديدة أن تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة ، بينما أشارت إلى أن المنتجات الغذائية منخفضة الدهون يمكن أن تطيل العمر.

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في حفل روائع محمد الموجي، والذي يقام في المملكة العربية السعودية.