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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

صدى البلد

قبل ساعات من حفل تتويج الملك تشارلز رسميًا على كرسي المملكة المتحدة البريطانية، صرح "نوستراداموس" العصر الحديث، كيف سيؤدي حكم الملك تشارلز الثالث إلى خيبة الأمل.

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فقد أوضح العراف البرازيلي : 'إن الملك تشارلز يعيش في الوهم وهذا لن يؤدي إلا إلى خيبة الأمل والاحباط لـ مستقبل المملكة المتحدة البريطانية".

كما أضاف "آتوس سالومي":"هذا وقت مليء بالتحديات بالنسبة لتشارلز الثالث ، ويتطلب التصميم والمرونة واتخاذ القرارات الحازمة"، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

تتوافق ادعاءاته مع ما تنبأ به "جون هيوز" العام الماضي ، عندما ادعى أن الملك سيتنازل عن العرش في غضون سبع سنوات ، لأنه لم يكن يريد للبلاد إهدار ملايين الجنيهات الاستراليني في جنازة رسمية.

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