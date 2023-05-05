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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

صدى البلد

تشهد الكرة الأرضية اليوم الجمعة، أول خسوف للقمر في عام 2023، كأحد الظواهو الكونية، الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم بعض السنن المهجورة نرصدها في التقرير التالي.

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وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تفاصيل الخسوف شبه الظلي للقمر، والذى من المحتمل أن يحدث اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023 م.

وطبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإنه سوف يحدث خسوف شبه ظل للقمر اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، وهو ما يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96.4% تقريباً من سطح القمر.

وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أن مدة جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته ستكون 4 ساعات و18 دقيقة.

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أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

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