بسنت شوقي: كنت في حداد 3 أيام على روح مصطفى درويش

عبّرت الفنانة بسنت شوقي، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان مصطفى درويش، الذي غيبه الموت في الأيام الماضية إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكتبت بسنت شوقي، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “كنت في حداد 3 أيام بعد وفاة المرحوم بإذن الله مصطفى درويش، وبعدت تماماً عن السوشيال ميديا”.

وتابعت بسنت شوقي: “للأسف لازم ارجع تاني عشان اتاخرت في شكر ناس تعبت معايا ولازم اديهم حقهم، شوية بشوية هبتدي انزل حاجات ليها علاقة بالكام يوم اللي فاتوا - كلهم حصلوا قبل الوفاة - عشان بس الناس تبقى فاهمة ومقدرة ومتزايدش”.

يذكر أن موقع "صدي البلد" أجرى لقاء خلال بث مباشر مع "أحمد يسرى" وهو الصديق المقرب للفنان الراحل "مصطفى درويش" حيث أوضح تفاصيل رحيل الفنان، إذ ذكر أن الراحل لم يصبه أي مكروه ولم تصدر منه شكوى من شيء قبل اليوم، لكنه تأخر في نومه حتى موعد الإفطار، وتناول إفطاره وصعد من أجل الاسترخاء والنوم، لكنه سرعان ما عاد فجأة وهو يشعر بألم شديد ولم يستطع التنفس حتى وفاته.