ألمانيا تكشف عن تصميم شعلة الأمل للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ال15 التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو القادم بمشاركة مصر و170 دولة يمثلها 7000 لاعب ولاعبة، عن تصميم شعلة الأمل الأولمبية الخاصة بالألعاب.

وذلك بشكل احتفالي أمام براندنبورجر تور في برلين ، وبوابة براندنبورغ ‏ وهي نصب تذكاري من القرن الثامن عشر في برلين مبني بنمط العمارة التقليدية الجديدة، بُني بناءً على أوامر الملك البروسي فريدرش فيلهلم الثاني بعد استعادة ،وذلك يوم الجمعة الماضي.

يتضمن التصميم عناصر من شعار برلين2023 مثل برلين بير و براندنبورجر تور و برج التلفزيون والقلب. لا تتمتع الشعلة نفسها بتقليد عظيم فحسب ، بل هي أيضًا رمز لإشارة انطلاق الألعاب وتخلق ترقبًا هائلاً.



تم إنشاء تصميم الشعلة خصيصًا برلين 2023 وهو تصميم فريد حقًا، حيث تتميز بعناصر من شعارات المانيا مثل براندنبورجر تور وبرج التلفزيون ودب برلين والقلب المعروف ، والتي تجسد أيضًا تميمة الوحدة الخاصة بألعاب برلين.



تم تقديم تصميم الشعلة الجديد للجمهور لأول مرة أمام براندنبورجر تور من قبل لاعبي الأولمبياد الخاص وممثلي الشرطة وكريستيان كرايفسكي رئيس الأولمبياد الخاص بألمانيا، وذلك قبل 50 يومًا من بدء الألعاب العالمية ، يعد تقديم الشعلة التي ستجلب شعلة الأمل إلى برلين في 7يونيو علامة بارزة في الطريق إلى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين، و الشعلة هي رمز للقوة .



قال كريستيان كراجوسكي رؤية الأولمبياد الخاص لجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية، وسوف يقام سباق الشعلة عبر براندنبورغ وبرلين في الفترة من 14 إلى 17 يونيو ، وسيتوقف عند المدن المضيفة ، وسوف تشارك فيها بعثات الدول المشاركة بالألعاب مع لاعبي الأولمبياد الخاص وضباط الشرطة من عدد من دول العالم .



بالإضافة إلى ذلك ففي 13 يونيو سيقام "يوم الدمج المدعوم من الأولمبياد الخاص" كبرنامج إضافي لمسابقة الجري بالشعلة التقليدية. في ذلك اليوم ، وتتاح للمدن المضيفة في جميع أنحاء ألمانيا الفرصة للفت الانتباه إلى حركة الأولمبياد الخاص من خلال حمل الشعلة الخاص بها. إلى أن تصل الشعلة في 17 يونيو في حفل الافتتاح في أولمبيا ستاد برلين ليتم اشعالها حتى نهاية الالعاب يوم 25 يونيو .