عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ..

القوى العاملة: أنجزنا المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وإطلاقها قريبا

صدى البلد

قال بيان لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، إن ديوان عام "الوزارة" شهد إجتماعاً للجنة التوجيهية المُكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إطلاقها.

 

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة في تصريحات حرصه على سرعة إنجاز "الإستراتيجية"- تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي- وذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية ،والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة، موضحاً أن كافة إمكانيات "الوزارة" مع "الشركاء الإجتماعيين" لإنجاز "الاستراتيجية"،للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة..ويشار هنا إلى أن الوزير شحاتة عقد خلال الفترة الماضية، مجموعة من اللقاءات مع "شركاء الإستراتيجية" من الوزارات والمؤسسات المختصة ،وكذلك مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية إيريك أوشلان لبحث سرعة إطلاق الاستراتيجية.

وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة فإن الاجتماع الذي انعقد بحضور د. أحمد درويش  استشاري  الإستراتيجية ،وزير التنمية الإدارية الأسبق، ناقش طرق سرعة الإنتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من الإستراتيجية، والتي تتمثل في "الصياغة" و"المراجعة" تمهيداً لإطلاقها..ويؤكد د. أحمد درويش على أن خطة الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور أهمها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، فضلًا عن التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، موضحاً أن  خطة عمل الاستراتيجية تضمنت عدداً من الخطوات منها :توثيق الوضع الحالي ،ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي،ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية عليه،ثم مرحلة الصياغة والمراجعة والإطلاق.

 

حضر الاجتماع من أعضاء "اللجنة" من وزارة القوى العاملة: حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي،وخالد رضوان مستشار صندوق الطوارئ للتحول الرقمي، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ،ودينا كفافي خبير اقتصادي،وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومحمد النحاس باحث بإدارة العامة لتنمية المواهب.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،قد وجه منذ فترة بصياغة إستراتيجية وطنية للتشغيل لفهم وضبط سوق العمل ..كما وجه وزارة القوى العاملة في كلمته في عيد العمال يوم الإثنين الماضي بسرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل،وهي منصة تسير في إتجاه ومنظومة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ..كما جاء في مُقدمة أوراق الإستراتيجية المُقرر إطلاقها قريباً :" أنه ونظراً لأن معالجة مشكلات سوق العمل لن تتحقق عبر جهود مفردة ،وتحقيقا للتكامل فقد تم تشكيل  لجنة توجيهية  بمشاركة  كافة الأطراف المعنية والجهات المعنية  وعضوية ممثلي الجهات والوزارات المختصة ومن بينها وزارات: التجارة والصناعة ،والتضامن الاجتماعي،والتربية والتعليم،والتخطيط والتنمية الاقتصادية،والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،وجهاز تنمية المشروعات،وممثلي منظمات وأصحاب الأعمال ،والتنظيمات النقابية العمالية ،فضلا عن منظمة العمل الدولية.

IMG-20230413-WA0044
IMG-20230413-WA0044
IMG-20230505-WA0065
IMG-20230505-WA0065

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

كولر يفاجئ لاعبيه بقرار جديد قبل مواجهة بيراميدز

ترشيحاتنا

الجيش السوداني لـ صدى البلد: ميليشيا الدعم السريع طردت المرضى من المستشفيات وحولتها لثكنات عسكرية

قناة إسرائيلية: حماس دخلت المشهد العسكري في الضفة بقوة

Meteosat-12.. قمر صناعي أوروبي جديد يكشف كوارث الطقس قبل حدوثها

الأهلي الغالي.. جماهير القلعة الحمراء تساند الفريق قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

حكايات من مسيرته.. حيدر حيدر حياة مليئة بالترحال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

عمرها 80 سنة وصدمت الجميع بصوتها وهي تغني لأم كلثوم.. شاهد

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ