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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اشتري احتياجاتك| البيض بـ 107 جنيهات والدواجن 65.. والذهب عيار 18 يسجل 2,267 جنيها

صدى البلد

الطماطم تسجل  6 جنيه في سوق العبور
 

الدواجن البيضاء تصل إلى 65 جنيها للكيلو
 

كرتونة البيض الأبيض بـ 107 جنيهات
 

جرام الذهب عيار 18 يسجل 2,267 جنيه للشراء


يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-5-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

 

أسعار الخضراوات اليوم

 

وصل سعر الطماطم إلى 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 5.5 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 9 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 7 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 6.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 10 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 5-5-2023

الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 5-5-2023

أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 7 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 7 جنيها، والألوان  30 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 5.5 جنيه.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 7 جنيهات، والبسلة 17 جنيهًا، والثوم 11 جنيهات، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 5 جنيهات، و الجريب فروت 15 جنيهات، والليمون البلدي 17 جنيها، والتفاح الإيطالي 30 جنيهًا، والتفاح المصري 12 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 60 جنيها، والأفوكاتو 80 جنيها، والكانتلوب 11 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 40 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 40 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الأسود 40 جنيها، والبرقوق المستورد 30 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والفراولة 10 جنيها، والجوافة 12 جنيها، و بلح الثلاجة 10 جنيهات.
 


أسعار الدواجن والبيض اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 63 و 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 99 و 100 جنيه للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 55 و 56 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 70 و 75 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 106 و 107 جنيهات للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 106 و 107 جنيهات للكرتونة، والبلدي ما بين 97 و 98 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 و 9 جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 6 و 7جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.

 


أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,625 جنيه للبيع و 2,645 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3,000 جنيه للبيع و 3,023 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,250 جنيه للبيع و 2,267 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي  1,750 جنيه للبيع و 1,763 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 21,000 جنيه للبيع و 21,160 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 93,300 جنيه للبيع، و 94,011 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 3,000,000 جنيه للبيع، و 3,022,857 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

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