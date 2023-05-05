رسخها الزمالك.. عقدة ملعب "محمد بن زايد" تطارد الأهلي أمام بيراميدز

يلتقي فريق الأهلي نظيره بيراميدز، اليوم الجمعة، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات، في كأس السوبر المصري.



ويستهدف فريق الأهلي تأكيد تفوقه على بيراميدز في الفترة الأخيرة بعدما خطف لقب كأس مصر من السماوي، الشهر الماضي.



في المقابل، يدخل فريق بيراميدز لقاء اليوم بهدف الثأر وحصد اللقب الأول في تاريخه.



ويخوض بيراميدز السوبر بدلا من الزمالك، بعد إعلان الأخير انسحابه من خوض اللقاء اعتراضا على مشاركة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي.



عقدة ملعب "محمد بن زايد" تطارد الأهلي أمام بيراميدز



وسبق وأن لعب الأهلي مرتين على ملعب محمد بن زايد، وكان في بطولة السوبر المصري 2027 و 2020.



اللقاء الأول كان أمام الزمالك في 2017، وخسر المارد الأحمر أمام الفارس الأبيض بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



وفي عام 2020، سقط الأهلي مجددا أمام الزمالك بركلات الترجيح أيضا (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



الأهلي سيخوض مباراته الثالثة على محمد بن زايد في كأس السوبر، لكنها ستكون ضد منافس جديد (بيراميدز)بعد انسحاب الزمالك من خوض اللقاء.