بعد حبسها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر وقد حدد القانون عقوبات رادعة لجريمة الاتجار بالبشر .

طبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر فقد نص فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وقد ألقي القبض على صاحبة القناة واستجوبتها النيابة العامة فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وقد أمرت النيابة العامة عقب استجوابها بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.