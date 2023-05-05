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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم دورة لدعم مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، دورة تدريبية حول "دعم دور مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى التعامل مع المرأة المعنفة "، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت عددا من مقدمي الخدمات الصحية من قسم النساء و التوليد و قسم الطب النفسي وقسم الطب الشرعي بكلية طب الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا  ،  والذين سوف يقوموا بإدارة وتشغيل وحدة المرأة الآمنة المقرر افتتاحها بالجامعة ، ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس.
 

وبحضور الدكتور أيمن شافعى عميد كلية طب الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا ، الدكتورة شرين عبد الملك وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة أمل فيليب مستشارة وحدة مناهضة العنف بالمجلس، الاستاذة منى الغزالي المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف، الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعى، والدكتورة سهير الغنيمى أستاذ الطب النفسى.

وقد افتتح أعمال الدورة التدريبية الدكتور أيمن شافعى  معبرا عن سعادته للبدء فى تفعيل دور القطاع الطبي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة في الكلية، وأكد دعم الكلية الكامل لإنشاء وحدة المرأة الامنة، و تقديم كل الدعم لنشر الوعى لجميع التخصصات  بالكلية لتفعيل الاحالة الداخلية بين الاقسام المختلفة و الوحدة .

واستعرضت منى الغزالي، نظام الإحالة وأهمية التنسيق بين الجهات المختصة، وكيفية تقديم كل الدعم لنشر الوعى لجميع التخصصات  بالكلية، لتفعيل الإحالة الداخلية بين الأقسام المختلفة والوحدة  للقضاء على العنف ضد المرأة.

فيما اشارت الدكتورة أمل فيليب إلى دور المجلس والخدمات التي يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحي من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، ومحور الحماية في استراتيجية تمكين المرأة 2030 ، ودور وحدة مناهضة العنف بالمجلس فى التعامل مع قضايا المرأة، والدور الهام الذي ستلعبه وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها  في مساعدة المرأة المعنفة  فى الحصول على حقها وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية بالإضافة إلى معايير تقديم الخدمة فى وحدة المرأة الامنة وتقييم المخاطر وخطة السلامة.

 

وتحدثت الدكتورة دينا شكرى عن مبادئ الفحص الطبى الشرعى فى حالات الاعتداء الجسدى و الجنسي وطرق توفير الرعاية الإكلينيكية للناجيات من الاعتداء الجنسى.

واستعرضت الدكتورة سهير الغنيمى مراحل الصدمة  وكيفية تقديم الرعاية النفسية للسيدة المعنفة وخطوات  الدعم النفسي الأولي و تمارين لتخفيف الضغط النفسي للسيدات اللاتي تتعرض للعنف .

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