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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تطالب فرنسا بالاعتذار بعد إهانة وزير الداخلية لـ ميلوني

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني

طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ونائب رئيس الوزراء، في مقابلة نشرت اليوم الجمعة ،أنه يجب على وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأعتذار بشأن الذي أثارت تصريحاته حول عدم قدرة جورجيا ميلوني على إدارة الهجرة أزمة جديدة بين باريس وروما.

وألغى الوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني زيارة إلى باريس أمس يوم الخميس، بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانينـ بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وطالب تاجاني الحكومة الفرنسية بالأعتذار عن هذه التصريحات ،لأنها مهينة للحكومة الأيطالية.

وقالت دارمانين لراديو RMC إن رئيسة الوزراء الأيطالية ميلوني غير قادرة على حل مشاكل الهجرة التي تم انتخابها على أساسها واتهمتها بـ "الكذب" بشأن إمكانيتها وحكومتها إنهاء أزمة الأعداد المتزايدة من المهاجرين الغير شرعين.

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