عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أخطر صور الإدمان المنتشرة.. خطيب المسجد الحرام يحذر من الكريستال

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني،  إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه ينبغي الحذر من خطورة تعاطي المخدرات، لاسيما مادة الشبو، وحث الأسر على تعليم أبنائهم بأن مادة الشبو من أسوأ أنواع المخدرات.

أخطر صور الإدمان

وأوضح " الجهني" خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة،  أن الجديد في هذا العصر هو مادة الشبو أو ما يعرف بالكريستال، وهذا النوع يسمى بشيطان المخدرات، لأنه أخطر صور الإدمان التي انتشرت، مشيرًا إلى قول المختصين بأن مخدر الشبو تفوق سرعة إدمان الكوكايين أو الحشيش، او غيرهما من المخدرات.

وتابع: وتؤثر على بنية الجسم، والنفس، حال تأثر الجهاز العصبي وباقي أجهزة الجسم، منوهًا بأن أعداء الإسلام وضعاف النفوس يحاولون إغراء الشعوب الإسلامية بما يحض من عضد شبابهم ويبعدهم عن التمسك بدينهم الحنيف.

ودعا خطيب المسجد الحرام بحقن دماء  الشعب السوداني، مشيدًا بالجهود الإنسانية التي قدمتها المملكة في إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة، لافتًا إلى أن مملكة الإنسانية قدمت أروع مثالٍ بإجلاء رعايا الدول من السودان، فيما أن من محاسن دين الإسلام وفضائله العظيمة، الاعتراف بالفضل للمتفضل، وبالجميل لفاعله.

أروع مثالٍ

وأضاف: والحث على مجازاة الإحسان بالإحسان، مقابلة المعروف بالمعروف، والفطرة السليمة والشيم الكريمة، وعلى مدار الأيام الماضية تجلت بوضوح خدمات المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستطرد: وكل الجهات المعنية في البلاد بقيامهم بالدور الإنساني والدبلوماسي، تجاه الإخوة في السودان الشقيق ما عكس دوره في النجاح الاستثنائي لعملية إجلاء عدد من الدول الإسلامية والصديقة وتوافد المنظمات والمسؤولين في المنظمات الدولية، والله عز وجل يختار من عباده دعاة خير، وسعاة الإصلاح، يجمع الله بمساعيهم الكلمة، ويؤلف بهم القلوب، وترجع إليهم الأمم في أزماتها.

 

إمام و خطيب المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام أخطر صور الإدمان الدكتور عبدالله الجهني خطبة الجمعة من المسجد الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

بعد حبسها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

ترشيحاتنا

ظاهرة فلكية تظهر في سماء الجزائر اليوم

بالأسماء.. إصابة 16 شخص في تصادم سيارتين ببني مزار المنيا

إيران تعلن عن طرد 4 دبلوماسيين من أذربيجان .. ما السبب؟

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

الجيش السوداني لـ صدى البلد: ميليشيا الدعم السريع طردت المرضى من المستشفيات وحولتها لثكنات عسكرية

قناة إسرائيلية: حماس دخلت المشهد العسكري في الضفة بقوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ