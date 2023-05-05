أخطر صور الإدمان المنتشرة.. خطيب المسجد الحرام يحذر من الكريستال

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه ينبغي الحذر من خطورة تعاطي المخدرات، لاسيما مادة الشبو، وحث الأسر على تعليم أبنائهم بأن مادة الشبو من أسوأ أنواع المخدرات.

أخطر صور الإدمان

وأوضح " الجهني" خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن الجديد في هذا العصر هو مادة الشبو أو ما يعرف بالكريستال، وهذا النوع يسمى بشيطان المخدرات، لأنه أخطر صور الإدمان التي انتشرت، مشيرًا إلى قول المختصين بأن مخدر الشبو تفوق سرعة إدمان الكوكايين أو الحشيش، او غيرهما من المخدرات.

وتابع: وتؤثر على بنية الجسم، والنفس، حال تأثر الجهاز العصبي وباقي أجهزة الجسم، منوهًا بأن أعداء الإسلام وضعاف النفوس يحاولون إغراء الشعوب الإسلامية بما يحض من عضد شبابهم ويبعدهم عن التمسك بدينهم الحنيف.

ودعا خطيب المسجد الحرام بحقن دماء الشعب السوداني، مشيدًا بالجهود الإنسانية التي قدمتها المملكة في إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة، لافتًا إلى أن مملكة الإنسانية قدمت أروع مثالٍ بإجلاء رعايا الدول من السودان، فيما أن من محاسن دين الإسلام وفضائله العظيمة، الاعتراف بالفضل للمتفضل، وبالجميل لفاعله.

أروع مثالٍ

وأضاف: والحث على مجازاة الإحسان بالإحسان، مقابلة المعروف بالمعروف، والفطرة السليمة والشيم الكريمة، وعلى مدار الأيام الماضية تجلت بوضوح خدمات المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستطرد: وكل الجهات المعنية في البلاد بقيامهم بالدور الإنساني والدبلوماسي، تجاه الإخوة في السودان الشقيق ما عكس دوره في النجاح الاستثنائي لعملية إجلاء عدد من الدول الإسلامية والصديقة وتوافد المنظمات والمسؤولين في المنظمات الدولية، والله عز وجل يختار من عباده دعاة خير، وسعاة الإصلاح، يجمع الله بمساعيهم الكلمة، ويؤلف بهم القلوب، وترجع إليهم الأمم في أزماتها.