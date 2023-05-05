إعصار يدمر أسطح المنازل في لوس أنجلوس.. فيديو

أسفر إعصار جاء برفقة عاصفة ثلجية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عن تدمير لأسطح منازل وأبنية في المدينة، وفي هذا الصدد عرضت فضائية يورونيوز فيديو يرصد لقطات عن التدمير الذي خلفه الإعصار.

وذكرت هيئة الأرصاد الأمريكية أن عاصفة ثلجية صاحبت الإعصار، حيث رصدت الهيئة حوالي 10 سنتيمترات من الثلوج على جبل ويلسون، الواقع في شمال شرق مدينة لوس أنجلوس.



وأصدرت الهيئة تحذيرا من سرعة الرياح التي وصلت سرعتها لحوالي 80 كم / ساعة، وتتعرض الولايات المتحدة سنويا لعشرات الأعاصير المدمرة، وفي الشهر الماضي، مارس قتل حوالي سبعة أشخاص، وانقطعت الكهرباء عن ملايين السكان في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

