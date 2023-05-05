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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

صدى البلد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، فيديو لحسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء رقصه لتشجيع زوجته خلال أدائها أغنية ضمن حفل روائع محمد الموجي .

شاهد الفيديو:

وظهر حسام حسام أثناء وقوفه فى الكواليس ، ليرقص ويصفق اثناء غناء زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية “ للصبر حدود ” .

واختتم خلال الساعات القليلة الماضية حفل روائع الموجي ، والذى أقيم فى المملكة العربية السعودية ،وأحياه عدد كبير من أهم فناني الوطن العربي ، أبرزهم أنغام وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق .

وحرص عدد كبير من الفنانين المصريين على حضور الحفل ومنهم حلمي بكر ، تامر عاشور ، حميد الشاعري ، عزيز الشافعي  ، يسرا ، والتى شاركت فى تقديم إحدى فقرات الحفل الذي حظي على أهتمام من قبل المشاهدين .

شاهد الفيديو:

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