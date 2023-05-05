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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكية تطلب الطلاق لأغرب سبب: زوجي يطبخ لي طوال اليوم طعاما لذيذا

طلب للطلاق
طلب للطلاق

أثارت سيدة في الولايات المتحدة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت الطلب من زوجها الطلاق، وذلك لأغرب سبب وهو أنه يعد لها الكثير من الطعام اللذيذ طوال اليوم، مما أدى إلى زيادة وزنها.

ووفقًا لمقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن السيدة كانت تشعر بالسعادة الكبيرة بسبب طعام زوجها الشهي، ولكنها بدأت تلاحظ زيادة وزنها بشكل ملحوظ، وهو ما جعلها تشعر بالقلق بشأن صحتها.

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وقالت السيدة في مقابلة لها مع وسائل الإعلام، "أحب زوجي وأشكره على اهتمامه الكبير بتحضير الطعام اللذيذ، ولكنني بدأت أشعر بالضيق بسبب زيادة وزني، وعلى الرغم من محاولاتي للحد من الأكل، إلا أنه يواصل تحضير الأطباق الشهية".

وأضافت السيدة، "لقد قررت الطلب من زوجي الطلاق، لأنه لا يمكنني الاستمرار في هذه الحالة، وأشعر بالحزن لأني سأفتقد حياتي معه، لكنني أحترم نفسي وصحتي، وهذا ما يجب القيام به".

وانتشر هذا المقطع على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المستخدمون بشكل كبير مع هذه القصة الغريبة.

 وأبدوا آراء متباينة بشأن القرار الذي اتخذته السيدة، إذ أشار بعضهم إلى أنها تتخذ قرارًا متسرعًا، فيما اعتبرها آخرون قرارًا صائبًا بالنسبة لصحتها ورفاهيتها.

 

التواصل الاجتماعي سيدة تطلب الطلاق بسبب طعام زوجها

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