تخفيض 50%.. نادي أسوان يشكر المسئولين عن ستاد برج العرب لهذا السبب

تقدم مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح وأعضاء مجلس الإدارة ،والمدير التنفيذى ،وقطاع كرة القدم والفريق الأول بخالص الشكر وعظيم التقدير والإمتنان لقادة الأمانة العامة لوزارة الدفاع ولكل المسئولين عن إدارة ستاد برج العرب .



وجاء هذا الشكر لتعاونهم وإستجابتهم بالموافقة على منح نادى أسوان الرياضى تخفيضا بقيمة 50% للقيمة الإيجارية لتكلفة ستاد برج العرب لمباراة أسوان والمصرى .



واعرب مسئولي أسوان عن شكرهم العميق لإدارة ستاد برج العرب على حسن الإستقبال وحفاوة الضيافة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان ،و ممثلى النادى وضيوفهم خلال مباراة أسوان و المصرى الأخيرة .



وأكد مسئولي الفريق الأسوانى دوما ثقتهم و إعتزازهم وفخرهم بما تقدمه الأمانة العامة لوزارة الدفاع من خدمات ومنشآت رياضية تدعم وتشرف الرياضة المصرية فى الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .