قذائف الهاون.. تهديد من غزة يمثل تحديا لإسرائيل

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة, إن إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف يمثل تهديدا وتحدياً كبيراً لإسرائيل لأنه يعتبر سلاحا بسيطا وسريع التفعيل ويصعب تحديد موقعه.

وأضافت القناة العبرية أن إطلاق قذائف الهاون نحو مستوطنات غلاف غزة يمثل تحدياً لإسرائيل، وهذه القذائف جاءت إلى القطاع بمساعدة إيران.

وأشارت إلى أن مستوطنات غلاف غزة تعرضت خلال جولة التصعيد الأخيرة لعمليات استهداف من خلال هذه القذائف دون تفعيل صفارات الإنذار.

وزعمت القناة العبرية أنه خلال السنوات الماضية جرى تهريب كميات من قذائف الهاون عيار 120 ملم إلى قطاع غزة، ومن ثم عملت الفصائل الفلسطينية بغزة على تصنيعها بنفسها بدقة عالية.