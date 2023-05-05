اليوم .. عزاء الشاعر أيمن الطويل بكفر السلمانية

يقام اليوم الجمعة، عزاء الشاعر الغنائي الراحل أيمن الطويل، أمام مسجد الأمين بكفر السلمانية “وراق العرب”.

وتوفي الشاعر أيمن الطويل، أمس الخميس عن عمر يناهز 42 عاما ، بعد مسيرة فنية طويلة .

وأعلن المطرب حسين زكريا عن وفاة الشاعر أيمن الطويل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب : "وداعًا الشاعر الطيب أيمن الطويل ايمن الطويل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى يا طيب".

واضاف حسين زكريا : "الخبر وجعني ووجع كل الناس ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله ( إنا لله وإنا إليه راجعون) رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكان قد تعاون أيمن الطويل مع العديد من من المطربين ومنهم أحمد سعد، مدحت صالح، حكيم.