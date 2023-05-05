ضبط راكب أجنبي في مطار القاهرة أخفى 78 جنيها ذهب بحقائبه.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أجنبي تهريب كمية من الجنيهات الذهبية باخفائها اسفل حقائبة دون افصاح عنها للجمارك.

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نجامينا استوقف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد مدحت فهمي مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية صغيرة بكميات.

قام بدوي علي بدوي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف أشرف عدلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من الجنيهات الذهبية، قامت لجنة مشكلة من محمد فتح الله أبو العيون واشرف عدلي و محمود فتحي مآمير الجمرك بعد وجرد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٧٨ جنيه ذهب.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.