السوشيال ميديا.. هاشتاج السوبر للجمهور يا أهلي يتصدر التريند.. ووفاة محمد أبو أمين نجم الإسماعيلي السابق

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



مباراة صعبة.. تعليق مثير من فرج عامر على مباراة كأس السوبر المصري

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، علي مباراة كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي وبيراميدز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر: “نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز أصعب أكثر مما يتخيل أشد المتفائلين ، المباراة في الملعب بيراميدز عندة لاعبين علي مستوي عالي جدا ، وباتشيكو مهدد بفقد منصبه إذا انهزم في هذ المباراة يعني بيراميدز حيلعب حياة أو موت ، الخوف إن لاعبي الأهلي يعتقدون أنها مباراة تحصيل حاصل وينشغلون بمباراتهم القادمة مع الترجي التونسي ، حقيقي هذا النهائي لابد ان ياخذ من لاعبي الاهلي كل التركيز والاهتمام ويلعبوا بمنتهي الجدية والحرص”.

الصوت المصري الأصيل.. رامي صبري يتغزل في شيرين عقب حفل روائع الموجي

أشاد الفنان رامي صبري، بحفل روائع محمد الموجي وغناء الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب رامي صبري: “#شيرين‬⁩ الصوت المصري الاصيل اللي بنفتخر بيه علي اي مسرح في وطنا العربي الجميل.. تحيا مصر ‏وكمان الصوت الجميل ⁧‫#مي_فاروق‬⁩ ومفيش أحلي من صوت الاحساس ⁧‫#انغام‬⁩”.

هاشتاج السوبر للجمهور يا أهلي يتصدر التريند.. ومغردون: يارب فرحنا وبالسوبر ربحنا

دشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السوبر للجمهور يا أهلي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر هاشتاج “السوبر للجمهور يا أهلي”، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

بالعكاز.. شيما صابر تدعم زوجها نجم فاركو عقب خضوعه لعملية جراحية

حرصت الإعلامية شيما صابر، علي دعم زوجها اللاعب رامي صبري، نجم نادي فاركو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت شيما صابر، صورًا برفقه زوجها عقب خضوعه لعملية جراحية، وهو ممسكًا بالعكاز، وعلقت كاتبة: “في السراء والضراء”.

خالد بيومي: وفاه محمد أبو أمين نجم الإسماعيلي السابق

أعلن المحلل الكروي خالد بيومي، عن وفاة محمد أبو أمين نجم الإسماعيلي السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب خالد بيومي: “البقاء لله لوفاة الكابتن محمد ابو امين نجم النادي الاسماعيلي اسكنه الله فسيح جناته ولمحبي وعشاق النادي الاسماعيلي الصبر والسلوان”.