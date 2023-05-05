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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حظ سيئ يطارد باتشيكو مدرب بيراميدز أمام الأهلي قبل نهائي السوبر

باتشيكو
باتشيكو

يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي منافسه بيراميدز اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في بطولة كأس السوبر المصري . 

ويحاول النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تحقيق لقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخ المارد الأحمر كأكثر الأندية تحقيقا للقب خلفه الزمالك بأربعة بطولات فقط .

علي الجانب الآخر يسعي فريق بيراميدز بقيادة باتشيكو تحقيق أول لقب في تاريخه منذ إنشاء النادي .

حظ سيئ لباتشيكو أمام الأهلي 

يواجه باتشيكو المدير الفني للنادي بيراميدز حظ عاثر أمام النادي الأهلي خصوصا في المباريات النهائية بمختلف البطولات حيث تعرض لخسارتين أمام الأحمر في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ونهائي بطولة كأس مصر .

ولعب باتشيكو حينما كان مديرا فنيا للزمالك مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي “ نهائي القرن ” وانتهي بخسارة الأبيض 2-1 بهدف شهير لـ محمد مجدي أفشة.

وتكررت مواجهة باتشيكو أمام النادي الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 حينما كان مدربا لنادي بيراميدز وخسر أيضا بنتيجة هدفين مقابل هدف. 

تنطلق مباراة السوبر المصري 2023 بين الأهلي وبيراميدز اليوم باعتباره وصيف الدوري المصري بعد اعتذار الزمالك عن مواجهة الأهلي بطل كأس مصر العام الماضي.

الأهلى بيراميدز النادي الأهلي كأس السوبر محمد بن زايد

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