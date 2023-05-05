عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : نبحث عن منتجين أصحاب رؤية لزيادة نسبة المكون المحلي للصناعة

النائب علاء عصام
النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى

قال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ منذ أعوام، ما قبل الحوار الوطني ولكن حاليا يتم التحاور حول الأزمات والرؤي العامة لبناء الاقتصاد، لافتا إلى أننا نسعى إلى اقتصاد حر، لكنه يحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الذي يتطابق مع الفكر الليبرالي أو الاقتصادى الحر . 

وأضاف “ عصام “ خلال حواره لـ ” صدى البلد"، أنه  بالنسبة لرؤية حزب التجمع، فهي منهج آخر يقوم علي الوصول إلي للدولة الإشتراكية ، ولكن عندما نذهب إلي هذا النوع من الدول لابد أن يكون لديك دولة رأسمالية قوية بها بنية تحتية وإنتاج قوى حتي  تنظم عُمالك في هيئات ونقابات.

حماة المستقبل: الحوار الوطني يخدم الصالح العام في لحظة تاريخية وتحديات جسام

برلماني: الحوار الوطني آلية ديمقراطية شعبية

وتابع ، نحن نبحث عن المنتجين أصحاب رؤية لزيادة نسبة المكون المحلي للصناعة ، فهذه هي الجمهورية الجديدة في رأيي وتصوري.

الحوار الوطني صناعة الاقتصاد حزب التجمع الإصلاح الاقتصادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

موضوعات متعلقة

برلماني: ملف الصحة من أولويات الحوار الوطني

كريم مصيلحي: بدء جلسات الحوار الوطني تدشين لمرحلة جديدة لانطلاق الجمهورية الجديدة

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

الاستفادة بهذه المميزات | البنك الزراعي بوجّه طلبا علنيًا إلى عملائه

الري: توجيهات عاجلة لحل أزمة قلابشو وزيان في الدقهلية

السوبر المصري| بيراميدز "امتياز".. الأهلي "بدون أنياب".. والشناوي ينقذ الأحمر في الشوط الأول

الزراعة: مبادرة "100 مليون شجرة" تحظى باهتمام كبير من الدولة

الري: مشروعات كثيرة وتعاون مثمر بين مصر ودول حوض النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد فهمي بإطلالة مبهجة على شاطئ البحر.. صور

بعد تصدرها التريند .. 20 صورة لـ رضوى الشربينى تخطف الأنظار

بعد سجودها في فرحهم .. إطلالات زوجة حسن شاكوش عقب اتهامها له بالسرقة

التحدث في الهاتف يهدد حياتك .. تحذير جديد

فيديو

كتابة مذكراتي.. السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن أزمة ابنها ودعم الرئيس/فيديو جراف

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ