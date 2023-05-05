برلماني : نبحث عن منتجين أصحاب رؤية لزيادة نسبة المكون المحلي للصناعة

قال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ منذ أعوام، ما قبل الحوار الوطني ولكن حاليا يتم التحاور حول الأزمات والرؤي العامة لبناء الاقتصاد، لافتا إلى أننا نسعى إلى اقتصاد حر، لكنه يحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الذي يتطابق مع الفكر الليبرالي أو الاقتصادى الحر .

وأضاف “ عصام “ خلال حواره لـ ” صدى البلد"، أنه بالنسبة لرؤية حزب التجمع، فهي منهج آخر يقوم علي الوصول إلي للدولة الإشتراكية ، ولكن عندما نذهب إلي هذا النوع من الدول لابد أن يكون لديك دولة رأسمالية قوية بها بنية تحتية وإنتاج قوى حتي تنظم عُمالك في هيئات ونقابات.

وتابع ، نحن نبحث عن المنتجين أصحاب رؤية لزيادة نسبة المكون المحلي للصناعة ، فهذه هي الجمهورية الجديدة في رأيي وتصوري.