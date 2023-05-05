أكتر فريق | تعليق مثير من شوبير على الأهلي قبل مباراة السوبر

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز الأهلي بكأس السوبر 12 مرة في تاريخه .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الأهلي أكثر فريق فاز ببطولة السوبر المصري برصيد 12 مرة ".



يواجه فريق الكرة الأول بالأهلي مساء اليوم الجمعة نظيره بيراميدز في مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في إطار مباراة السوبر المصري في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ونجح النادي الأهلي في التتويج بلقب السوبر 12 مرة في تاريخه ويعتبر البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري بعد أن حصد اللقب 12 مرة من أصل 19.