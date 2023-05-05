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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشبال الأسد | قرار في جنوب أفريقيا بشأن عملة الدولة

صدى البلد

قررت جنوب أفريقيا التي تضع على أوراقها النقدية صورة نيلسون مانديلا، أول رئيس لها بعد حقبة الفصل العنصري، أن تضيف على الجانب الآخر من هذه الأوراق رسوماً لأشبال أسد وصغار فيلة، وغيرها من صغار الحيوانات الظريفة، تقف إلى جانب والديها الموجودين عليها أصلاً.

وتتوافر هذه الأوراق التي أصدرها المصرف المركزي الخميس بخمسة ألوان، تتراوح قيمتها بين 10 و200 راند، وأبقيَت عليها صورة بطل الكفاح ضد الفصل العنصري، وفق وكالة فرانس برس.

أما ظهر الورقة النقدية، فخصص للثدييات الإفريقية الأكثر شهرة والمعروفة بـ"ذي بيج فايف" (أو "الحيوانات الخمس الكبرى")، وهي الأفيال والأسود والفهود والجواميس وحيوانات وحيد القرن، في رسوم تُمثّلها في وضعيات عائلية تضم كبارها وصغارها.

وأُصدرت أوراق مانديلا النقدية المتداولة حالياً في وقت مبكر من عام 2012، أي قبل عام من وفاة أول رئيس لجنوب أفريقيا ينتخب ديمقراطياً.

جنوب افريقيا منديلا نيلسون مانديلا الحيوانات الفصل العنصري

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أشبال الأسد | قرار في جنوب أفريقيا بشأن عملة الدولة

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