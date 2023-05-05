الأخضر يتهاوى .. تراجع أسعار الدولار عالميًا

تراجع الدولار عالميا، اليوم الجمعة، أمام العملات الرئيسية الأخرى، بعد أن أدت مشاكل القطاع المصرفي لزيادة توقعات خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام، حسبما أفادت رويترز.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى، وعوض اليورو بعض الخسائر التي تكبدها بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس، ويتجه الين لتحقيق أول مكسب أسبوعي منذ ما يقرب من شهر مستفيدا من الطلب على الملاذات الآمنة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، قليلا إلى 101.31، متجها لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أنه قد يوقف حملة التشديد النقدي الحاد.

واستقر الدولار عند 134.26 ين، لكن العملة اليابانية تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.5 بالمئة، بعد تكبدها خسائر لثلاثة أسابيع متتالية.

وقفز الجنيه الإسترليني إلى 1.2633 دولار، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام تقريبا. كما صعد نحو 0.2 بالمئة إلى 87.44 بنس لليورو.