للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب.. حملات على محطات الوقود ومواقف السيارات بأسيوط

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود لمنع استغلال المواطنين وضبط المخالفين لتعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.

كما وجه اللواء عصام سعد رؤساء الوحدات المحلية بالاشتراك مع المتابعة الميدانية والإدارات التموينية بالمراكز لمتابعة محطات الوقود والبالغ عددها 154 محطة وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومتابعة أي مشكلات وحل أي شكاوي تواجه المواطنين كما وجه بمتابعة انتظام سير العمل بكافة مواقف السرفيس والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وضع ستيكر بقيمة التعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب على مستوى المحافظة.

وفى هذا الإطار قام رؤساء مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وأبوتيج وصدفا والبداري وساحل سليم والغنايم والفتح وأبنوب بالمرور الميداني على مواقف السرفيس لمتابعة سير العمل والإطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وتعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة وعدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة والتنبيه على عدم السماح بخروج أى سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا رقم 849 لسنة 2023 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعضوية العميد إسماعيل المحرزي مدير ادارة المرور والعقيد أحمد الادريسي رئيس مباحث المرور ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر السولار كما أصدر القرار رقم 850 لسنة 2023 والمتضمن قيمة تعريفية الركوب الداخلية بين القرى والمراكز والخارجية بين المحافظة والمحافظات المجاورة ووجه باستمرار انعقاد غرفة العمليات والأزمات المركزية بالديوان العام والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة وتفعيل الخطوط الساخنة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) لتلقى الشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة والحد من الممارسات غير القانونية والتعامل مع أى مشكلات أو شكاوى من المواطنين والتواصل مع المراكز لحلها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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