عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب.. حملات على محطات الوقود ومواقف السيارات بأسيوط

متابعة تطبيق التعريفة
متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة للمواصلات بأسيوط

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود لمنع استغلال المواطنين وضبط المخالفين لتعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.

كما وجه اللواء عصام سعد رؤساء الوحدات المحلية بالاشتراك مع المتابعة الميدانية والإدارات التموينية بالمراكز لمتابعة محطات الوقود والبالغ عددها 154 محطة وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومتابعة أي مشكلات وحل أي شكاوي تواجه المواطنين كما وجه بمتابعة انتظام سير العمل بكافة مواقف السرفيس والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وضع ستيكر بقيمة التعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب على مستوى المحافظة.

وفى هذا الإطار قام رؤساء مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وأبوتيج وصدفا والبداري وساحل سليم والغنايم والفتح وأبنوب بالمرور الميداني على مواقف السرفيس لمتابعة سير العمل والإطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وتعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة وعدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة والتنبيه على عدم السماح بخروج أى سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

توريد 11088 طن قمح إلى شون وصوامع أسيوط


كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا رقم 849 لسنة 2023 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعضوية العميد إسماعيل المحرزي مدير ادارة المرور والعقيد أحمد الادريسي رئيس مباحث المرور ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر السولار كما أصدر القرار رقم 850 لسنة 2023 والمتضمن قيمة تعريفية الركوب الداخلية بين القرى والمراكز والخارجية بين المحافظة والمحافظات المجاورة ووجه باستمرار انعقاد غرفة العمليات والأزمات المركزية بالديوان العام والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة وتفعيل الخطوط الساخنة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) لتلقى الشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة والحد من الممارسات غير القانونية والتعامل مع أى مشكلات أو شكاوى من المواطنين والتواصل مع المراكز لحلها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

IMG-20230505-WA0052
IMG-20230505-WA0052
IMG-20230505-WA0066
IMG-20230505-WA0066
IMG-20230505-WA0054
IMG-20230505-WA0054
IMG-20230505-WA0053
IMG-20230505-WA0053
IMG-20230505-WA0056
IMG-20230505-WA0056
IMG-20230505-WA0055
IMG-20230505-WA0055
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط أسعار البنزين و السولار تحريك أسعار المواد البترولية تحريك اسعار سعر السولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن سائق النقل بعد مصرع وإصابة العشرات بحادث الوادي الجديد

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

صادمة للأحمر.. تسريب عقوبات كاف ضد الترجي قبل مواجهة الأهلي

حظ سيئ يطارد باتشيكو مدرب بيراميدز أمام الأهلي قبل نهائي السوبر

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

ترشيحاتنا

وزير الصحة: إنشاء شعبة طب القلب الرياضي فرصة بأهمية الفحص قبل تمارين اللياقة

على الرغم من محاولة اغتيال بوتين.. روسيا تستعد للاحتفال بيوم النصر

الغرب لا يشربون النسكافيه بسبب أضراره.. بوست متداول يثير الجدل |ما القصة؟

خطيب المسجد الحرام: متعاطي المخدرات يقع في 13 إثما

لم يعد يُشكل حالة طارئة..الصحة العالمية تعلن مفاجأة سارة بشأن "كورونا".. تفاصيل

جماهير الأهلي تتوافد إلى ستاد محمد بن زايد لحضور مواجهة بيراميدز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كريم بروليه.. أحلى من المحلات

انتفاخ وغازات.. 5 علامات أولية تكشف عن الإصابة بسرطان الأمعاء

نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تركز على البوفيه بحفلات الزفاف وسعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة

أمريكية تطلب الطلاق لأغرب سبب: زوجي يطبخ لي طوال اليوم طعاما لذيذا

فيديو

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ