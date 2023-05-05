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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 28

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /السبت/ نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 16
العاصمة الإدارية 28 17 
6 أكتوبر 29 16 
بنهــــا 28 17
دمنهور 26 16
وادي النطرون 27 15 
كفر الشيخ 27 17
المنصورة 27 16 
الزقازيق 28 17 
شبين الكوم 29 17 
طنطا 27 17 
دمياط 26 18 
بورسعيد 24 17 
الإسماعيلية 29 18 
السويس 28 17 
العريش 24 16 
رفح 23 16 
رأس سدر 31 18 
نخل 31 13 
كاترين 27 12 
الطور 32 18 
طابا 29 22 
شرم الشيخ 31 20 
الإسكندرية 23 16 
العلمين الجديدة 23 15 
مطروح 22 16 
السلوم 23 16 
سيوة 26 18 
رأس غارب 31 18 
الغردقة 30 20 
سفاجا 31 22 
مرسى علم 32 21 
شلاتين 32 20 
حلايب 30 20 
أبو رماد 29 20 
رأس حدربة 29 20 
الفيوم 28 17 
بني سويف 29 17 
المنيا 29 18 
أسيوط 30 17 
سوهاج 32 18 
قنا 33 19 
الأقصر 34 19 
أسوان 35 20 
الوادي الجديد 35 21 
أبوسمبل 35 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 40 27
المدينة المنورة 40 25
الرياض 39 25 
المنامة 31 24
أبوظبي 33 24 
الدوحة 33 24
الكويت 38 22 
دمشق 25 11 
بيروت 22 17 
عمان 23 12
القدس 22 13
غزة 23 17
بغداد 39 22
مسقط 31 28
صنعاء 25 13 
الخرطوم 43 29 
طرابلس 24 19 
تونس 28 18
الجزائر 23 17 
الرباط 23 14
نواكشوط 36 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 21 10 
إسطنبول 17 12 
إسلام آباد 25 17 
نيودلهي 35 22 
جاكرتا 33 26 
بكين 25 10 
كوالالمبور 32 25 
طوكيو 25 19 
أثينا 23 14 
روما 25 11 
باريس 21 13 
مدريد 27 13 
برلين 11 08
لندن 16 12 
مونتريال 21 11
موسكو 07 00 
نيويورك 20 12 
واشنطن 20 11 
أديس أبابا 25 13 
 

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