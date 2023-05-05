تحديد وإعلان أسعار تعريفة الركوب الجديدة | التنمية المحلية في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٣٣ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من من ٢٩ ابريل الماضي إلي ٥ مايو الجاري؛ نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ٢٩ ابريل*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، جان بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية على رأس وفد من المنظمة لاستكمال التعاون والتنسيق بين الجانبين في إطار عدد من الملفات التي تهم مواطني القارة الأفريقية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأعلن اللواء هشام آمنة عن انطلاق الموجة الـ 2١ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من اليوم السبت الموافق ٢٩ أبريل الجاري وحتي يوم الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ ، موضحا ان المرحلة الأولى من الموجة ال٢١ بدأت اعتبارا من اليوم السبت وتستمر حتي ١٩ مايو المقبل وتستهدف حالات البناء في المهد.

*الأحد ٣٠ ابريل*

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة لكل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتهنئة بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بعيد العمال الذين هم رمز الكفاح والعمل والتنمية .

*الأثنين ١ مايو*

أوضح اللواء هشام آمنة، أن مبادرة " صوتك مسموع " تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن 638 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 111 ألف شكـوى تم حل عدد 108 ألف شكوى بنسبة 97,5% وجارى حل 2764 شكوى، وكشف وزير التنمية المحلية عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أبريل الماضى، حيث تلقت المبادرة أكثر من 13,6 ألف رسالة منها 1730 شكوى، تم الرد على 1359 شـكوى منها بنسبة 78.6% وجارى حـل 371 شكوى ، مشيرا إلى أن أكثــــــر الشكاوى هي الإشغالات وبلغ عــــددها 752 شكوى، ثم القـــــــمامة 647 شكوى، ومخالـــــفات البــناء 147 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة 54 شكوى، وشكاوى الفسـاد وعـددها 7 شكاوى، اضـــــافة الى 123 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الاسعار وتم توجــــــــيهها للجـــــــهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم.

*الثلاثاء ٢ مايو*

عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستكمال متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوي برامج البنية التحتية الجارية على مستوي المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

*الأربعاء ٣ مايو*

استقبل اللواء هشام آمنة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة وفد رفيع المستوي من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يضم كل من الدكتور نيل خور مدير إدارة العلاقات الخارجية والاستراتيجية والمعرفة والابتكار والدكتورة رانيا هداية مدير البرنامج بالقاهرة والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية بالبرنامج والسيد / خيسوس سالسيدو منسق المنتدي الحضرى العالمى بالمقر الرئيسى للبرنامج وذلك لمتابعة ملفات التعاون المشترك بين الجانبين وعلي رأسها ملف استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي العام القادم .

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء رقم 238 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على عدة قرارات، هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما وافق مجلس الوزراء على 6 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية.

*الخميس ٤ مايو*

التقي اللواء "هشام آمنة"، وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة "ياسمين فؤاد"، وزيرة البيئة، و اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع , وذلك بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع , لبحث آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية ، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية، كما تم التوقيع علي ملحق عقود (المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة) من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات ، هذا المشروع العملاق الذي يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

وتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع السادة المحافظين القرارات الخاصة بتحديد وإعلان أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية للمحافظات وذلك عقب قرار زيادة أسعار السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول أمس الأربعاء حيث أعلنت عن زيادة أسعار السولار بمقدار جنيه واحد للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير، وتفقد وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات، واطمأن وزير التنمية المحلية على الموقف في عدد من المحافظات عبر الإتصال بعدد من غرف العمليات وإدارة الأزمات ، حيث أشار الجميع إلى هدوء واستقرار الوضع في جميع المحافظات ومواقف السيارات ومحطات الوقود .

وتفقد اللواء هشام آمنة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من مواقف النقل الجماعي في عدد من أحياء العاصمة للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار السولار .

كما تفقد وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة والمريوطية لمتابعة تطبيق تعريفات الركوب الجديدة التي تم الاعلان عنها ومدى التزام السائقين بها، موجها بضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير والإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب في مكان ظاهر بالموقف مع تشديد الرقابة وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين مؤكدًا ضرورة وضع ملصق على سيارات السرفيس يتضمن خط السير والأجرة المُحددة.

*الجمعة ٥ مايو*

تلقى اللواء هشام آمنة تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الموقف فى مختلف محافظات الجمهورية فى ضوء القرار الأخير للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار السولار، مشيرًا إلى استمرار السادة المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات في القيام بجولات ميدانية وحملات مكثفة على مدار اليوم الثاني لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السرفيس للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها ، وكذا محطات الوقود لعدم تخزين السولار للإتجار به في السوق السوداء .

كما أكدت وزارة التنمية المحلية ، أن الإعلان رقم ( 2 ) لسنة 2023 للتعاقد الوظيفي على عدد 19 وظيفة في عدد من التخصصات و الذى تم الإعلان عنه منذ فترة سيتم خلال الأيام القادمة البدء في المقابلات والامتحانات للمتقدمين ، وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه لم يرد ضمن شروط الاعلان أو المستندات المطلوبة وجوب سداد أية مبالغ مالية تتعلق بهذا الإعلان نهائياً .

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