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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية : الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مرحلة مضيئة في المسار السياسي المصري

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة عفاف زهران - عضو مجلس النواب

قالت النائبة الدكتورة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مثلت مرحلة مهمة ومضيئة في المسار السياسي المصري للجمهورية الجديدة، حيث اتسمت بالتنوع والاختلاف والشفافية في طرح الأفكار والمواقف وهو ما تتطلبه المرحلة الحالية في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضافت "زهران"، في تصريحات لها، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، شهدت مشاركة من الأحزاب والقوي السياسية بمختلف التوجهات والأيديولوجيات وشخصيات من جميع التيارات وهو ما يعكس تأكيد الدولة على عدم إقصاء أي تيار أو شخص، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية للجلسة.

ونوهت عضو مجلس النواب، بأن الحوار الوطني يأتي في توقيت مهم وعلى المشاركين فيه الوضع في الاعتبار كافة التحديات التي تواجه الدولة الخارجية والداخلية، والسياسية منها والاقتصادية واقتراح بدائل وحلول غير تقليدية وقابلة للتطبيق.

وأشادت عضو مجلس النواب باقتراح عمرو موسى في كلمته في الجلسة بمشاركة توصيات الحوار مع البرلمان لإمكانية مناقشتها واقتراح وتعديل القوانين.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المسار السياسي عمرو موسى البرلمان

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