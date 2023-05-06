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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاقتصاد الأميركي يضيف 253 ألف وظيفة في أبريل

صدى البلد

قالت وزارة العمل الأميركية إن نمو الوظائف كان أفضل من المتوقع في أبريل على الرغم من اضطراب البنوك والاقتصاد المتباطئ.

وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في القطاع الخاص بمقدار 253 ألف وظيفة في ابريل، متجاوزًا تقديرات وول ستريت للنمو البالغ 180 ألف وظيفة، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.

وجاء معدل البطالة عند 3.4% مقابل توقعات عند 3.6%، وهو قابع عند أدنى مستوياته منذ عام 1969.

وبالحديث عن متوسط الدخل في الساعة، وهو مقياس تضخم رئيسي، فقد ارتفع 0.5% للشهر،أي بأكثر من التوقعات التي أشارت لارتفاعه 0.3%. على أساس سنوي، وارتفعت الأجور بنسبة 4.4%، وهي نسبة أعلى من التوقعات التي أشارت لارتفاع بـ 4.2%.

الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الوظائف غير الزراعية القطاع الخاص القطاع الخاص العمل الأميركية

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