استجابة لـ صدى البلد.. القابضة للمياه تحل مشكلة ميت أبو خالد بالدقهلية

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان: " أهالي قرية ميت أبو خالد بالدقهلية يستغيثون: مياه الشرب لا تصلح للاستخدام الآدمي" جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أفادت بأنه تم خروج المعمل فورا لأخذ عينات من منزل الشاكى والذى أفاد بانتهاء مشكلة تلوث المياه، ومطابقة عينات المياه، كما تم أخذ عينات عشوائية من عدة أماكن بالقرية للاطمئنان على جودة المياه، وتبين ان جودة المياه جيدة جدا، وبالتواصل مع الشاكي أفاد بتوجه معمل الشركة وتم رفع عينة من المياه والمياه الآن بحالة جيدة.

جاء ذلك بعدما شكا المواطن عادل نصرت ، من أهالي قرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وانبعاث الرائحة الكريهة منها.

وقال فى رسالته: مياه الشرب لدينا بقرية ميت أبو خالد بالدقهلية لا تصلح للاستخدام الآدمى مطالبا بتحليلها للوقوف على جودتها، مؤكدًا رغم التقدم بعدة شكاوى لوضع حل دون رد وعدم تمكن الأهالى من توفير احتياجاتهم من المياه مع ارتفاع درجة الحرارة وعدم تمكنهم من إجراء النظافة الشخصية.

وطالب المسئولين ضرورة التدخل لحل هذه المشكلة قبل إصابة الكثير بالأمراض نتيجة تلوث المياه.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم