تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميغا 3التي تشتهر بفوائدها على صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تعزيزها لهرمون التستوستيرون لدى الرجال.،لذا فهي من العناصر الغذائية التي تؤثر بشكل إيجابي كبير على صحة الرجال.كما تعد بذور الشيا غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والتي يحتاجها الجسم، مثل: أحماض أوميغا 3، والكربوهيدرات، والبروتينات، والألياف الغذائية،وكذلك الكالسيوم، ومضادات الأكسدة ، لذا البذور الساحرة .. الشيا تعزز من صحة القلب وتنظم الكولسترول والسكر.

وقال الدكتو شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية ان بذور الشيا تحتوي على عدد من مضادات الأكسدة مثل كويرسيتين ،والتي تقلل من خطر الإصابة بالعديد من أمراض القلب، كما أن بذور الشيا غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

كما تساعد بذور الشيا، على تنظم مستويات الكولسترول في الدم، حيث أنها تعمل على رفع مستويات الكولسترول الجيد، وتعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار .

خسارة الوزن:

وتساعد كمية البروتينات الموجودة في بذور الشيا في تقلل من الرغبة في تناول الطعام، مما يؤدي إلى خسارة الوزن .. حيث تحتوي بذور الشيا على نسبة كبيرة من الألياف الذائبة، التي تمتص الماء، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لمدة أطول.

منع التهاب الجلد

تحتوي بذور الشيا على مكونات تبريد تساعد على تهدئة التهاب الجلد والحفاظ على نضارة البشرة. وإن معظم أنواع مشاكل الجلد تتطور بسبب الإلتهاب، لذلك تضمن الخصائص المضادة للإلتهابات لبذور الشيا حماية البشرة من جميع أنواع الإلتهابات والتهيج.

بالإضافة لذلك، أحماض الأوميغا الموجودة في هذه البذور تساعد على منع الحكة وتحافظ على أنسجة البشرة رطبة.

كما تساعد بذور الشيا على منع مشاكل الجلد المرتبطة بالعمر مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتعزز من إنتاج الكولاجين. وتزيد بذور الشيا من نضارة البشرة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة

وتحتوي بذور الشيا على الزنك الذي يساعد على محاربة البكتيريا المسببة للبثور، كما تهدئة البشرة المتهيجة لحب الشباب.

كما تنظم بذور الشيا مستويات السكر في الدم من خلال تجنب ارتفاع وانخفاض مستوى السكر بشكل كبير، كما تعمل على محاربة كلٍ من السكري ومقاومة الإنسولين ؛ لاحتوائها على كمية كبيرة من الألياف وحمض اللينولينيك .

وتعزز بذور الشيا ، من صحة العظام لاحتوائها على العديد من المركبات المهمة في تركيب العظام، مثل: المغنيسيوم ، والكالسيوم ، والفسفور ، حيث تعمل هذه المركبات على الحفاظ على كثافة العظام.

خصلات الشعر:

ووجود عناصر النحاس والفوسفور في بذور الشيا فلها دور في تكثيف وتقوية خصلات الشعر، وتساعد الأحماض الأمينية في الحفاظ على صحة فروة الرأس ومحاربة الإلتهاب.

يمكن أن تساعد بذور الشيا في تقوية الشعر بسبب محتواها العالي من البروتين، وخصوصاً الكيراتين الموجود فيها والذي يوفر غطاءً واقيًا للشعر.

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تنظيم الهرمونات:



وقد أظهرت العديد من الدراسات أن بذور الشيا تعمل على تنظيم الهرمونات وتنظيم الدورة الشهرية، يعود ذلك بفضل احتواء الشيا على الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم

وقد أجريت دراية عام 2019 على بيض الدجاج، أظهرت أن بذور الشيا تزيد من مساحة سطح الزغابات وطولها وعرضها، مما يعزز وظيفة الأمعاء. وهذه الزغابات هي نتوءات موجودة على جدران الأمعاء الدقيقة والغرض منها امتصاص الطعام.

مشكلات في الجهاز الهضمي



قد يتسبب استهلاك كمية كبيرة من بذور الشيا ببعض المشكلات في الجهاز الهضمي، لاحتوائها على الألياف بنسبة عالية، ومن هذه المشكلات نذكر:الإمساك.، الإسهال.، النفخة.



الحساسية

تحتوي بذور الشيا على بعض الصفات المشتركة مع العديد من الأطعمة التي تسبب الحساسية، مثل: السمسم، والبندق، لذلك فقد تتسبب بذور الشيا بظهور أعراض الحساسية التي قد تتراوح بين البسيطة، إلى الإصابة بالصدمة التأقية .

