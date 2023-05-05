اعتذار.. قرار مفاجئ من ميسي بعد إيقافه في باريس سان جيرمان

قرر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، تهدئة الأجواء بعد العقوبة التي فرضها عليه نادي باريس سان جيرمان بإيقافه من اللعب لمدة أسبوعين، عقب السفر إلى السعودية دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة.



وسافر الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى السعودية، عقب خسارة باريس سان جيرمان أمام لوريان بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الفرنسي.



وقدم ميسي اعتذارا واضحا للإدارة ولزملائه في فريق باريس سان جيرمان من خلال فيديو له عبر انستجرام: "أريد أن أعتذر لزملائي في الفريق وللنادي، بصراحة، اعتقدت أنه سيكون لدينا يوم عطلة بعد المباراة كالعادة، كنت قد نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها، كنت قد ألغيته بالفعل من قبل، أعتذر لزملائي وأتوقع ما يريد النادي أن يفعله معي".



وبعد موقف ميسي بالاعتذار، أصبح الجدل دائرا حول بقائه مجددًا مع فريق باريس سان جيرمان، بعدما أشارت التقارير إلى انتهاء علاقته بالنادي الفرنسي.