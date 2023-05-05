الدوري الإنجليزي.. برايتون يضم أولى الصفقات الصيفية لمدة 5 سنوات

أعلن نادي برايتون الإنجليزي، تعاقده مع جواو بيدرو، لمدة 5 سنوات قادمًا من واتفورد.



وعلق المدير الرياضي للنادي ديفيد وير في تصريحات عبر الموقع الرسمي قائلاً: "لقد كان جواو بيدرو هدفًا طويل المدى بالنسبة لنا، لقد جذب أيضًا الكثير من الاهتمام من جميع أنحاء أوروبا".



وأضاف: "نحن سعداء للتوصل إلى اتفاق مع هدف رئيسي للنادي قبل افتتاح نافذة الصيف، ومن الرائع لجواو أن يتمكن من التركيز على الموسم الجديد، مع مستقبله القريب".



وواصل: "إنه موهبة شابة رائعة من الناحية الفنية، جيد جدًا وسريع، وسوف يكمل خط هجومنا الحالي بشكل جيد للغاية، كما أنه سيستقر جيدًا هنا مع خبرة جيدة في كل من الدوري الإنجليزي وتشامبيونشيب بمشاركته في أكثر من 100 مباراة مع واتفورد".



واختتم: "نتطلع حقًا لبدء العمل معه في فترة ما قبل الموسم، هنا في المملكة المتحدة وعندما نسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المعسكر الصيفي".