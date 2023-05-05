الخطة الاستثمارية لمدينة بدر بالمليارات سنويا.. رئيس الجهاز يكشف التفاصيل

‏قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر إن مدينة بدر أنشئت سنة 1982 وتعتبر من الجيل الثاني للمدن العمرانية الجديدة، موضحا أن مدينة بدر في الآونة الأخيرة تشهد طفرة عمرانية تنموية كبيرة جدا على عكس ما كان يتم سابقا.

وتابع عمار مندور خلال برنامج "حياة جديدة"، مع الإعلامية "هند جاد"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذا ينعكس على الخطة الاستثمارية للمدينة التي كانت لا تتعدى مئات الملايين في السابق، لكن حاليا نحن نتحدث عن 3 مليارات وربع بشكل سنوي، وتشمل الخطة الاستثمارية للمدينة المرافق والإسكان والخدمات وتطوير الأحياء القديمة، قائلا: “أوشكنا على الانتهاء من الربع الثالث للخطة وحققنا من الخطة 70% حتى الآن بما يعادل 2 مليار وربع”.

سكن لكل المصريين

ونوه عمار مندور بأن مدينة بدر تتميز بتنوع مستويات الإسكان وكان لها نصيب الأسد في الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين، قمنا بعمل 3 مراحل للإسكان الاجتماعي بإجمالي حوالي 55 ألف 488 وحدة سكنية بـ استثمارات تعدت 9 ‫ ونصف مليار جنيه في الفترة وكان المخصص لمدينة بدر هو ما يقرب من 55 ألف وحدة تم تنفيذهم بالكامل وتم تسليم حوالي 50 ألف وحدة للسكان.